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Регион
Опубликовано 15 октября, 08:29

Отбой тревоги: В Ульяновской области сняли режим ракетной опасности

Губернатор Русских объявил об отмене ракетной опасности в Ульяновской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Режим ракетной опасности отменили на территории Ульяновской области утром 15 октября. Об этом в 7:15 по московскому времени сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Снят режим «Ракетная опасность» на территории Ульяновской области», — говорится в сообщении главы региона.

Режим вводили в связи с угрозой ракетного удара. После его отмены ограничения, связанные непосредственно с этим предупреждением, больше не действуют.

Жителям региона следует ориентироваться на официальные сообщения властей и экстренных служб. При возникновении опасности — звонить 112.

Ракетная опасность в Самарской области длилась более часа
Ракетная опасность в Самарской области длилась более часа

Напомним, ночью ракетную опасность объявляли сразу в нескольких регионах России. Предупреждения затронули Ростовскую, Волгоградскую, Оренбургскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и Чувашию. После объявления тревоги сирены включили в Казани, Самаре и Чувашии. В Самарской области тревога продлилась 76 минут.

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Дарья Денисова
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