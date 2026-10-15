Отбой тревоги: В Ульяновской области сняли режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности отменили на территории Ульяновской области утром 15 октября. Об этом в 7:15 по московскому времени сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Снят режим «Ракетная опасность» на территории Ульяновской области», — говорится в сообщении главы региона.

Режим вводили в связи с угрозой ракетного удара. После его отмены ограничения, связанные непосредственно с этим предупреждением, больше не действуют.

Жителям региона следует ориентироваться на официальные сообщения властей и экстренных служб. При возникновении опасности — звонить 112.

Напомним, ночью ракетную опасность объявляли сразу в нескольких регионах России. Предупреждения затронули Ростовскую, Волгоградскую, Оренбургскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и Чувашию. После объявления тревоги сирены включили в Казани, Самаре и Чувашии. В Самарской области тревога продлилась 76 минут.