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Опубликовано 15 октября, 04:43

Ракетная опасность в Самарской области длилась более часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tishchenko Dmitrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tishchenko Dmitrii

Ракетную опасность в Самарской области отменили спустя 76 минут после объявления. Об отсутствии угрозы сообщил местный губернатор Вячеслав Федорищев.

Первое сообщение появилось 14 октября в 22:24. К настоящему времени тревога снята.

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В ночь на 15 октября в семи регионах РФ ввели режим ракетной опасности. Предупреждения затронули Ростовскую, Волгоградскую, Оренбургскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и Чувашию. После объявления тревоги сирены включили в Казани, Самаре и Чувашии. Власти призвали жителей перейти в укрытия, не приближаться к окнам и по возможности избегать открытых пространств.

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Тимур Хингеев
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