Ракетная опасность в Самарской области длилась более часа

В ночь на 15 октября в семи регионах РФ ввели режим ракетной опасности. Предупреждения затронули Ростовскую, Волгоградскую, Оренбургскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и Чувашию. После объявления тревоги сирены включили в Казани, Самаре и Чувашии. Власти призвали жителей перейти в укрытия, не приближаться к окнам и по возможности избегать открытых пространств.