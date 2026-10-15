Ракетная опасность в Самарской области длилась более часа
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Ракетную опасность в Самарской области отменили спустя 76 минут после объявления. Об отсутствии угрозы сообщил местный губернатор Вячеслав Федорищев.
Первое сообщение появилось 14 октября в 22:24. К настоящему времени тревога снята.
В ночь на 15 октября в семи регионах РФ ввели режим ракетной опасности. Предупреждения затронули Ростовскую, Волгоградскую, Оренбургскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и Чувашию. После объявления тревоги сирены включили в Казани, Самаре и Чувашии. Власти призвали жителей перейти в укрытия, не приближаться к окнам и по возможности избегать открытых пространств.
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