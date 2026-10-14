Ракетную опасность объявили сразу в семи регионах России в ночь на 15 октября

В семи регионах России объявили ракетную опасность в ночь на 15 октября. Предупреждения затронули Ростовскую, Волгоградскую, Оренбургскую, Ульяновскую и Самарскую области, а также Татарстан и Чувашию.

После объявления тревоги сирены включили в Казани, Самаре и Чувашии. Власти призвали жителей перейти в укрытия, не приближаться к окнам и по возможности избегать открытых пространств.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил население о ракетной опасности в 23:24 по местному времени. Он рекомендовал находящимся дома укрыться в помещениях без окон. Людям на улице и в транспорте следует направиться в ближайшее безопасное место.

Одновременно ограничения на приём и отправку самолётов ввели в аэропортах Волгограда, Саратова и Пензы. В Московской области объявили отдельное предупреждение об угрозе беспилотников. Аэропорт Домодедово перешёл на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

В 23:57 мэр Ростова-на-Дону сообщил об отбое ракетной опасности.

Ранее Life.ru сообщал, что российские средства ПВО отразили одну из наиболее масштабных атак беспилотников на Москву за последние два года. По данным мэра столицы Сергея Собянина, с вечера 13 октября до утра 14 октября в направлении Московского региона двигались 493 БПЛА. Основную часть воздушных целей военные уничтожили на дальних рубежах, ещё 180 аппаратов сбили непосредственно на подлёте к столице. Предыдущей ночью, с 12 на 13 октября, в сторону Москвы направлялись 417 беспилотников, из которых 65 перехватили вблизи города. При этом крупнейшую за рассматриваемый период атаку власти фиксировали 19–20 сентября. Тогда, согласно официальным сообщениям, силы ПВО нейтрализовали более 1,6 тысячи дронов, включая 450 на ближних подступах к Москве.