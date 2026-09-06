«Отдавать себя людям»: Розенбаум рассказал, как оставаться «есаулом молоденьким» в 75 лет

Певец Александр Розенбаум рассказал, что помогает ему сохранять силы и оставаться активным в преддверии 75-летия. По словам артиста, главное — продолжать работать и быть полезным людям.

Розенбаум рассказал, что помогает ему сохранять силы в 75 лет. Видео © Life.ru

Розенбаум продолжает активно гастролировать и проводить много времени на сцене. Сам артист не раз подчёркивал, что работа и непосредственное общение с публикой остаются важной частью его жизни.

«Трудиться надо, работать, отдавать себя людям. Тогда ты будешь иметь силы для нормального существования на планете», — заявил Розенбаум на открытии сезона мюзикла «Вальс-Бостон».

Музыкант также признался, что любит обливаться водой. Полноценную зарядку ему делать уже тяжеловато, однако её, по мнению артиста, с успехом заменяют трёхчасовые живые выступления.

Ранее во время концерта в Дубае Александр Розенбаум обратился к зрителям с призывом беречь мир. Артист назвал себя «профессиональным гражданином» своей страны и планеты и пожелал людям спокойной жизни. После этих слов музыкант исполнил песню, которую публика встретила как своеобразный гимн миру.