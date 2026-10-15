Отец и дед экстремисты, мать с возлюбленным: почему не помогли скучавшему по России Ивану Гудкову Оглавление Суицид золотого мальчика Парень погиб из-за русофобии родителей? Как живет мать Ивана Гудкова: постановки с беглецами и скандальный роман Как живут отец и дед Ивана Гудкова Что Иван Гудков мог получить в наследство Свёл счеты с жизнью Иван Гудков, наследник одной из самых влиятельных семей среди беглецов и иноагентов. Похоже, что юноше никто не пришел на помощь, даже мать, увлекшаяся романом с афроамериканцем. Подробнее — в материале Life.ru Его отец и дед сбежали, а мать тусуется с беглецами: почему Иван Гудков фактически остался один. Коллаж © Life.ru. Обложка © Telegram / lokotrus_official, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiakapkov, © ТАСС / Михаил Метцель

Суицид золотого мальчика

14 октября 2026 года стало известно, что 20-летний Иван Гудков, сын Дмитрия Гудкова** и внук Геннадия Гудкова**, покончил с собой. Отец и дед — в прошлом депутаты Госдумы, а теперь беглые иноагенты и экстремисты. Мать тоже интересная — тележурналистка Софья Капкова, первая супруга Дмитрия, работавшая в команде иноагента Катерины Гордеевой* и с ныне сбежавшим Леонидом Парфёновым. Как-то у Ивана ещё был отчим — второй муж Софьи, столичный чиновник Сергей Капков.

О трагедии сообщил безутешный отец.

- В нашей семье произошло огромное горе — наш с Соней старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть, — написал в соцсетях Дмитрий Гудков**.

У Дмитрия** и Софьи также есть дочь Анастасия. Во втором браке у экс-депутата появился ещё один сын, Александр.

Покончивший с собой 20-летний Иван Гудков. Фото © Telegram / DmitryGudkov

Парень погиб из-за русофобии родителей?

Покойный вел личный блог в Telegram, судя по всему, он страдал, во-первых, из-за эмиграции, а во-вторых, из-за политической позиции семьи. Последнее сообщение было опубликовано вчера в 3.50 утра — там было написано о трагедии эмиграции. Молодой человек отметил, что в его жизни были два дара — родиться русским и жить в России. Закончил пост он словами «Слава России».

Заметно, насколько мрачен блог Ивана — намёки на смерть и страдания. Также месяц назад Гудков-младший опубликовал снимок, на котором заметны следы порезов на ноге, а потом признался, что у него опасная форма аутоагрессии — селфхарм.

При этом парень мог и похвастаться деньгами перед подписчиками. Среди других выложенных снимков — стёб над Навальным**.





Как живет мать Ивана Гудкова: постановки с беглецами и скандальный роман

Life.ru выяснил, в каком окружении жил Иван Гудков. Осевших в болгарской Варне отца и деда он видел редко. Больше времени он проводил в Нью-Йорке с матерью и её новым бойфрендом, старшей единокровной сестрой и младшей единоутробной, а также бабушкой. Буквально два месяца назад парень отдыхал с ними в турецком Бодруме.

Родительница Ивана живет красиво. В США Софья занимается продюсированием театральных спектаклей, которые ставят беглецы из России. Например, она помогала организовать показы «Делириума» с Хаматовой и Бурковским , а также «Чайки» Молочникова с Дапкунайте. Обе постановки имеют антироссийскую направленность. Ещё Капкова тусуется с иноагентами Павлом Таланкиным*, Андреем Звягинцевым*, Александром Незлобиным*, Михаилом Зыгарем* и Александром Роднянским*.

Ухажёр Софьи Капковой — известный в Америке человек. Это политический консультант Моррис Л. Рид, ранее работавший в администрации президента США Билла Клинтона, ныне консультирующий Всемирную торговую организации, Всемирную организацию здравоохранения и Африканский банк развития.











Как живут отец и дед Ивана Гудкова

Дед Ивана Геннадий Гудков** прошёл путь от оперативника КГБ СССР и депутата Госдумы РФ до иноагента-экстремиста. Он сбежал из России ещё в 2019 году и сейчас изображает из себя лидера «Правительства России в изгнании», которое собирается в Польше помечтать о распаде нашей страны.

— Каждый россиянин будет меченым. В Кремле паника и бунт. Россия уже распадается, — бредит экс-депутат III–VI созывов. Даже украинцам смешно.

Недалеко от яблони упало и яблоко: примерно то же самое говорит отец Ивана, Дмитрий Гудков**, бывший депутат VI созыва.

— Русский мир. Убийцы в погонах, убийцы в пиджаках. Никакой Гааги не хватит на этих зверей, — провозглашает он.

Геннадий** и Дмитрий Гудковы**. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Что Иван Гудков мог получить в наследство

Несчастный внук и сын предателей мог быть очень богат. От отца и деда ему могли достаться:

часть старинной усадьбы Станиславского в Таганском районе Москвы

рынок в Коломне и Озёрах, плюс ТЦ в Луховицах

отель «Золотые пески» на черноморском побережье в Варне

отелем «Золотые пески» на черноморском побережье

целый этаж на 650 квадратов в элитном клубном доме на улице Куусинена





По маминой линии тоже всё отлично:

пентхаус на 200 метров в дореволюционном особняке на Пречистенке

трешка в новостройке у Москва-Сити

апартаменты в Нью-Йорке

Суммарно наследство Ивана Гудкова могло составить несколько миллиардов рублей.

*признан в России иностранным агентом **признан в России иностранным агентом, внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Авторы Пётр Егоров