«Отношусь к вам с уважением»: Саша Барон Коэн спустя 20 лет извинился перед Казахстаном за Бората

Британский актёр и комик Саша Барон Коэн публично извинился перед жителями Казахстана за образ Бората Сагдиева в фильме «Борат». Он признал, что вымышленный персонаж не имеет ничего общего с реальной страной, её культурой и населением. Об этом артист заявил в подкасте Happy Sad Confused с ведущим Джошем Хоровицем.

Коэн вспомнил, что ещё после появления персонажа получил официальную жалобу от посольства Казахстана. Тогда актёр возмутился претензиями, однако теперь признал, что они были вполне обоснованными.

«Пользуясь случаем, казахстанцы, я приношу свои извинения. Я не умею говорить с вашим акцентом. Я вообще не знаю, какой у вас акцент. Пожалуйста, казахстанцы, не обижайтесь. Я отношусь к вам исключительно с уважением», — заявил артист.

Актёр объяснил, что первоначально Борат вообще не был казахстанцем. На ранних этапах разработки персонаж представлялся выходцем из Молдавии, а затем из Албании. Казахстан выбрали позднее, поскольку, по словам Коэна, американская аудитория тогда практически ничего не знала об этой стране.

Комик подчеркнул, что объектом его сатиры были не казахстанцы, а люди, готовые поверить в самые нелепые истории о незнакомом государстве. Именно их невежество и предрассудки он пытался показать через приключения Бората.

Обсуждение персонажа возобновилось на фоне выхода нового фильма Коэна Ali G: Who Iz I? (Али Джи: Кто я?, — англ.), посвящённого другому его известному герою комика — Али Джи. Борат появился в рекламном ролике картины и в привычной сатирической манере выступил против самого актёра от имени вымышленных казахстанских ведомств.

Первый фильм Борат вышел в 2006 году и вызвал резкую критику в Казахстане из-за изображения страны и её жителей. В 2020-м Коэн выпустил продолжение, которое вновь спровоцировало протесты. Несмотря на скандалы, обе картины получили широкую международную известность.

Ранее британский комик Саша Барон Коэн устроил скандальный розыгрыш на финале Уимблдона. В июле 2026 года актёр появился на трибунах в образе своего знаменитого персонажа Али Джи и начал предлагать зрителям пакетики с неизвестным веществом, внешне напоминавшим наркотики. Некоторые болельщики вызвали полицию, которая вывела артиста с трибун. При этом сообщения о его аресте оказались преувеличенными.