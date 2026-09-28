OTP Bank допустил полный уход с российского рынка до конца 2026 года

Крупнейший венгерский OTP Bank начал пересматривать стратегию работы в России и допускает полный уход с российского рынка. Окончательное решение банк рассчитывает принять до конца 2026 года, сообщил Bloomberg генеральный директор OTP Group Петер Чаньи.

По его словам, на пересмотр стратегии повлияли два фактора: растущий интерес группы к странам Балтии и ограниченные возможности по выводу дополнительных дивидендов из российского бизнеса.

«OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный выход», — передаёт Bloomberg слова Чаньи.

Речь идёт именно о возможном уходе, а не об уже принятом решении. Венгерская банковская группа продолжает работать в России, однако утверждает, что за последние годы существенно сократила масштабы бизнеса. По данным OTP, численность сотрудников российского подразделения была уменьшена примерно на четверть, а количество отделений — на 40%.

Сейчас деятельность банка в России, по заявлению группы, практически полностью сосредоточена на розничном потребительском кредитовании. Корпоративное кредитование OTP остановил после 2022 года. На официальном сайте группа также указывает, что ранее пыталась выйти из России, однако сделать это не удалось из-за изменившихся регуляторных условий.

Дополнительным фактором стала крупная сделка OTP в странах Балтии. В июле группа подписала соглашение о покупке Luminor — третьей по величине банковской группы региона, работающей в Эстонии, Латвии и Литве. После завершения сделки доля бизнеса OTP в еврозоне должна вырасти примерно до половины операций группы. Сделка ещё должна получить необходимые разрешения регуляторов.

Именно российский бизнес OTP уже стал одним из вопросов при рассмотрении покупки Luminor. В июле Банк Литвы заявлял, что присутствие венгерской группы в России вызывает «обоснованные вопросы» в контексте сделки.

При этом сама OTP Group подчёркивает, что сокращала российскую экспозицию и выводила из страны дивиденды. На своём сайте группа сообщает о €460 млн дивидендов, выведенных в 2023–2024 годах.

Таким образом, до конца года OTP предстоит решить, сохранит ли он российское подразделение в сокращённом виде или начнёт процесс полного выхода с рынка.