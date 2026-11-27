С начала 2026 года с индонезийского острова Бали депортировали 73 граждан России. Такие данные за период с 1 января по 31 октября привело региональное управление генерального директората иммиграции в ответ на запрос РИА «Новости».

Среди наиболее распространённых причин высылки иностранцев ведомство назвало превышение разрешённого срока пребывания, несоблюдение местного законодательства и использование разрешения на пребывание не по назначению. Последнее, в частности, касается случаев, когда иностранец занимается деятельностью, не соответствующей цели оформленной визы.

Всего за десять месяцев 2026 года иммиграционные власти выдворили с Бали 691 иностранца. Это на 92 человека больше, чем за весь предыдущий год: в 2025 году с острова депортировали 599 граждан других государств.

Таким образом, показатель за неполный 2026 год уже превысил результат за все двенадцать месяцев прошлого года. При этом опубликованная статистика не уточняет, сколько именно россиян выслали по каждой из перечисленных причин.

Власти Индонезии в последнее время усиливают контроль за соблюдением миграционных правил иностранцами. В частности, иммиграционная служба Бали сообщала о совместных проверках и высылке десятков иностранцев за различные нарушения.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Бали начали выявлять россиян, которые могут заниматься коммерческой деятельностью без соответствующих разрешений. По данным Baza, для поиска потенциальных нарушителей местные власти используют в том числе публикации в русскоязычных сообществах и инструменты искусственного интеллекта.