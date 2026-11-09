Обычное сообщение в Telegram может обернуться для иностранного туриста проблемами с иммиграционной службой на индонезийском Бали. Как минимум две россиянки, по данным Telegram-канала Baza, столкнулись с депортацией после публикаций о поиске новых жильцов для виллы и соседки для совместной аренды. По информации канала, местные власти используют искусственный интеллект для выявления признаков нелегальной коммерческой деятельности в русскоязычных сообществах.

Одна из девушек — Лидия из Казани — собиралась съезжать из арендованного дома и решила помочь владельцам найти новых жильцов. После публикации объявления в чатах с ней связался человек, который, как выяснилось позднее, был инспектором под прикрытием. Он уточнил подробности предложения, а затем девушку вызвали на допрос.

По словам Лидии, во время беседы ей предложили два варианта: покинуть страну или заплатить крупную взятку. В итоге россиянка выбрала депортацию.

В похожей ситуации оказалась Влада из Краснодара. Она искала соседку, чтобы разделить расходы на аренду виллы и не оплачивать жильё самостоятельно. Объявление провисело в чате всего несколько часов, однако этого, как указывает Baza, хватило для привлечения внимания иммиграционной службы. После вызова на беседу девушку также выдворили с острова.

Индонезийское законодательство ограничивает коммерческую деятельность иностранцев, находящихся в стране по туристическим визам. Однако само по себе объявление о поиске соседа для совместной аренды ещё не доказывает, что человек занимается бизнесом или нарушает визовый режим.