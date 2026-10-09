В Ровно 14-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве 27-летнего военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает полиция.

По версии следствия, мужчина пришёл к несовершеннолетней в арендованную квартиру. Там, как утверждают правоохранители, она сначала отравила гостя смесью алкоголя и метадона, а затем задушила.

Украинская сторона также заявляет, что подозреваемую якобы завербовали представители России. Согласно изложенной силовиками версии, девушка влюбилась в куратора. Никаких доказательств в Киеве не привели.

Ранее Life.ru сообщал, что в конце августа в здании районного отдела полиции в Ровно произошёл взрыв. Один силовик погиб, ещё трое получили ранения.