Отравила и задушила: На Украине девушку-подростка заподозрили в убийстве военного
В Ровно 14-летнюю девушку подозревают в убийстве военнослужащего ВСУ
Обложка © Национальная полиция Украины
В Ровно 14-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве 27-летнего военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает полиция.
По версии следствия, мужчина пришёл к несовершеннолетней в арендованную квартиру. Там, как утверждают правоохранители, она сначала отравила гостя смесью алкоголя и метадона, а затем задушила.
Украинская сторона также заявляет, что подозреваемую якобы завербовали представители России. Согласно изложенной силовиками версии, девушка влюбилась в куратора. Никаких доказательств в Киеве не привели.
Ранее Life.ru сообщал, что в конце августа в здании районного отдела полиции в Ровно произошёл взрыв. Один силовик погиб, ещё трое получили ранения.
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