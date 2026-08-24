На Украине подросток убил бабушку по указанию матери, чтобы она отдала долги

В Ивано-Франковской области восьмиклассника на три года направили в специальное учебно-воспитательное учреждение за убийство собственной бабушки. Как следует из решения суда, на преступление подростка подтолкнула мать, которой понадобились деньги для погашения долгов.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года в городе Бурштын. По материалам дела, женщина заранее сказала 13-летнему сыну, что бабушку необходимо убить и забрать её сбережения. Сначала мальчик воспринял слова матери как шутку, однако она продолжила настаивать.

На следующий день мать вместе с сыном пришла к родственнице. По версии суда, женщина давала подростку указания во время нападения.

После убийства из квартиры забрали около трёх тысяч долларов и 13 тысяч гривен. По данным местных СМИ, часть денег женщина вскоре использовала для возврата долгов.

Сам подросток объяснял, что боялся мать. По его словам, она систематически наказывала и избивала его. Мальчик заявил, что сожалеет о случившемся.

Поскольку на момент преступления он не достиг возраста уголовной ответственности за убийство, суд применил к нему принудительные меры воспитательного характера. 18 августа подростка направили в специальное учреждение сроком на три года, причём время, уже проведённое в приёмнике-распределителе, зачтут в этот срок. Дело его матери рассматривается отдельно.

Ранее Life.ru рассказывал о деле 16-летнего подростка с Украины, которого обвиняли в убийстве мачехи и младшей сестры в Бельгии. По версии следствия, конфликт в семье возник из-за денег и учёбы, а после преступления юноша потратил крупную сумму на подарок девушке. Расследование также проверяло финансовый мотив и обстоятельства, предшествовавшие трагедии.