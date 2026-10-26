Отцы меняют офис на детскую: Стало известно, сколько мужчин готовы уйти в декрет

Почти три четверти опрошенных российских мужчин готовы уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо супруги. Однако для большинства решающим аргументом станет финансовая выгода семьи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно опросу, 52% мужчин согласились бы временно оставить работу, если жена зарабатывает больше или продолжение её карьеры принесёт семье дополнительный доход. Ещё 20% готовы заниматься ребёнком без каких-либо условий — исключительно из желания активнее участвовать в его воспитании с первых месяцев жизни.

При этом 23% респондентов убеждены, что уход за новорождённым должен оставаться обязанностью матери. Ещё 5% участников исследования сообщили, что уже имеют опыт отпуска по уходу за ребёнком.

Эксперты советуют родителям при принятии решения учитывать не только разницу в зарплатах. Важно заранее рассчитать размер пособия, оценить накопления семьи и предусмотреть средства на непредвиденные расходы. Всего в исследовании приняли участие более тысячи россиян.

В России отпуск по уходу за ребёнком может оформить не только мать, но и отец. Он предоставляется до достижения ребёнком трёх лет, а ежемесячное пособие выплачивается до полутора лет. Родители могут самостоятельно решить, кому выгоднее временно оставить работу.