Отцы меняют офис на детскую: Стало известно, сколько мужчин готовы уйти в декрет
«Газета.ru»: 72% мужчин в России готовы взять отпуск по уходу за ребёнком
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Почти три четверти опрошенных российских мужчин готовы уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо супруги. Однако для большинства решающим аргументом станет финансовая выгода семьи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».
Согласно опросу, 52% мужчин согласились бы временно оставить работу, если жена зарабатывает больше или продолжение её карьеры принесёт семье дополнительный доход. Ещё 20% готовы заниматься ребёнком без каких-либо условий — исключительно из желания активнее участвовать в его воспитании с первых месяцев жизни.
При этом 23% респондентов убеждены, что уход за новорождённым должен оставаться обязанностью матери. Ещё 5% участников исследования сообщили, что уже имеют опыт отпуска по уходу за ребёнком.
Эксперты советуют родителям при принятии решения учитывать не только разницу в зарплатах. Важно заранее рассчитать размер пособия, оценить накопления семьи и предусмотреть средства на непредвиденные расходы. Всего в исследовании приняли участие более тысячи россиян.
В России отпуск по уходу за ребёнком может оформить не только мать, но и отец. Он предоставляется до достижения ребёнком трёх лет, а ежемесячное пособие выплачивается до полутора лет. Родители могут самостоятельно решить, кому выгоднее временно оставить работу.
Ранее Life.ru сообщал, что российские мужчины стали в восемь раз чаще оформлять отпуск по уходу за ребёнком. По словам клинического психолога, с 2023 года отцы заметно активнее участвуют в уходе за малышами, тогда как женщины всё чаще возвращаются к работе вскоре после рождения ребёнка. Эксперт связывает перемены с изменением семейных ролей и более осознанным отношением мужчин к отцовству.