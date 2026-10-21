Секрет крепкой связи: Психолог объяснила вечно занятым отцам, как не стать чужим собственным детям

Даже при плотном рабочем графике отцы могут сохранить близкие отношения с детьми, если ежедневно находят время для общения. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru посоветовала уделять ребёнку хотя бы 45 минут в день, причём гораздо важнее не продолжительность отдельных встреч, а их регулярность.

По словам специалиста, необязательно выделять почти час подряд. Например, 20 минут можно провести вместе утром, а ещё 25 — вечером. Главное, чтобы ребёнок знал: у папы всегда найдётся для него время. Такая предсказуемость, считает психолог, помогает формировать чувство защищённости и доверие.

При этом формат общения должен меняться по мере взросления ребёнка. С малышами до трёх лет Дугенцова советует вместе исследовать окружающие предметы, трогать и перекладывать их. Дошкольникам больше подойдут настольные, подвижные и сюжетно-ролевые игры, в которых отец участвует наравне с ребёнком.

С младшими школьниками можно собирать конструкторы, мастерить поделки, читать книги и обсуждать интересные темы. Важно не просто находиться рядом, а искренне интересоваться происходящим: задавать вопросы, слушать ответы и делиться собственным мнением.

Подросткам, напротив, требуется больше самостоятельности и уважения к их позиции. Здесь помогут совместные прогулки, поездки на велосипедах, занятия спортом и обычные разговоры. По мнению эксперта, именно во время таких занятий ребёнку бывает проще поделиться переживаниями.

Ведь ребёнок запоминает не столько слова, сколько ощущение: «когда я нужен папе — он откликается». Именно из этих мелочей и складывается доверие, которое останется с ним надолго. Дарья Дугенцова Детский психолог

Но даже ежедневные совместные занятия не заменят готовности отца откликаться на просьбы ребёнка. Дугенцова предупредила, что постоянные ответы «подожди», «не сейчас», «видишь, я занят» могут мешать укреплению отношений. Поэтому взрослым стоит по возможности отвлекаться от своих дел, когда ребёнок обращается к ним.

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании с участием 292 семей, в котором учёные обнаружили связь между вовлечённостью отцов в воспитание и некоторыми показателями здоровья детей в школьном возрасте. При этом результаты не доказывают прямой причинно-следственной зависимости. Кроме того, ко Дню отца юрист Людмила Айвар напомнила о трудовых гарантиях и льготах для российских пап. Мужчины могут оформлять отпуск по уходу за ребёнком, получать предусмотренные законом пособия и пользоваться налоговыми вычетами.