Минобрнауки предложило принимать участников СВО на платное отделение вне лимита

Участников СВО и их детей предложили принимать на платное обучение в российские вузы сверх установленного предельного числа мест. Соответствующий проект постановления подготовило Минобрнауки России, пишет ТАСС.

Изменение затронет направления, для которых законодательство предусматривает регулирование объёма платного приёма. Если инициатива будет утверждена, ограничения по количеству таких мест не станут распространяться на указанную категорию абитуриентов. Тем самым предусмотренные для них гарантии сохранятся независимо от установленного вузу лимита.

Проект посвящён совершенствованию правил определения максимального числа студентов, которых университеты могут зачислять на коммерческой основе. Для участников СВО и их детей предлагается закрепить отдельное исключение. Других изменений в порядке поступления в сообщении министерства не приводится.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил о мерах поддержки семей со школьниками в 2026 году. В государственных и муниципальных школах ученикам 1–4-х классов гарантирован один бесплатный приём горячей пищи в учебный день. Регионы вправе расширить эту меру на старшеклассников из льготных категорий. Многодетным семьям, детям с инвалидностью и детям участников СВО доступны дополнительные программы. Они могут включать компенсацию стоимости школьной формы, канцтоваров и проезда.