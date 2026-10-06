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Опубликовано 6 октября, 10:09

«Пакет бросил!» ФСБ показала погоню за готовившим теракт у оборонного предприятия

ФСБ показала задержание тамбовчанина, готовившего подрыв машин работников ОПК

Обложка © ФСБ РФ

Обложка © ФСБ РФ

ФСБ опубликовала кадры задержания 55-летнего жителя Тамбова, которого подозревают в подготовке подрывов автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. По версии спецслужбы, мужчина действовал по заданию украинских кураторов.

Видео © ФСБ РФ

На записи подозреваемого преследуют сотрудники ФСБ в лесном массиве. Во время погони один из силовиков приказывает мужчине бросить пакет.

«Пакет бросил!» — слышно на видео. После этого беглеца догоняют и укладывают на землю, где проводят задержание.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что тамбовчанин самостоятельно установил контакт с представителем украинских спецслужб через Telegram. По версии ведомства, он согласился подготовить подрыв автомобилей работников предприятия ОПК, разведал прилегающую территорию и запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления СВУ.

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Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта против сотрудников оборонного предприятия. По данным спецслужбы, завершить подготовку атаки мужчина не успел.

Больше новостей о задержаниях и предотвращённых терактах — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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