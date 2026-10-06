«Пакет бросил!» ФСБ показала погоню за готовившим теракт у оборонного предприятия

ФСБ опубликовала кадры задержания 55-летнего жителя Тамбова, которого подозревают в подготовке подрывов автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. По версии спецслужбы, мужчина действовал по заданию украинских кураторов.

Видео © ФСБ РФ

На записи подозреваемого преследуют сотрудники ФСБ в лесном массиве. Во время погони один из силовиков приказывает мужчине бросить пакет.

«Пакет бросил!» — слышно на видео. После этого беглеца догоняют и укладывают на землю, где проводят задержание.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что тамбовчанин самостоятельно установил контакт с представителем украинских спецслужб через Telegram. По версии ведомства, он согласился подготовить подрыв автомобилей работников предприятия ОПК, разведал прилегающую территорию и запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления СВУ.

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта против сотрудников оборонного предприятия. По данным спецслужбы, завершить подготовку атаки мужчина не успел.