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Опубликовано 5 октября, 10:25

ФСБ показала видео поимки работника оборонного завода в Перми после слива данных

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

В Пермском крае и Белгородской области задержали двух агентов украинских спецслужб, которых подозревают в диверсионно-террористической деятельности. Кадры операции опубликовала ФСБ России.

В Пермском крае и Белгородской области задержали двух агентов украинских спецслужб. Видео © ЦОC ФCБ

По данным ведомства, фигуранты собирали информацию об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Как пояснили в спецслужбе, полученные сведения предназначались для подготовки терактов. Один из них — работник оборонного завода — снял 11 цехов оборонного завода и передал СБУ данные коллег.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала в Пермском крае и Белгородской области двух россиян 2006 и 2002 годов рождения, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы. По версии ведомства, они собирали сведения об объектах ОПК и ТЭК для подготовки терактов.

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Владимир Озеров
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