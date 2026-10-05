ФСБ показала видео поимки работника оборонного завода в Перми после слива данных

В Пермском крае и Белгородской области задержали двух агентов украинских спецслужб, которых подозревают в диверсионно-террористической деятельности. Кадры операции опубликовала ФСБ России.

В Пермском крае и Белгородской области задержали двух агентов украинских спецслужб. Видео © ЦОC ФCБ

По данным ведомства, фигуранты собирали информацию об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Как пояснили в спецслужбе, полученные сведения предназначались для подготовки терактов. Один из них — работник оборонного завода — снял 11 цехов оборонного завода и передал СБУ данные коллег.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала в Пермском крае и Белгородской области двух россиян 2006 и 2002 годов рождения, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы. По версии ведомства, они собирали сведения об объектах ОПК и ТЭК для подготовки терактов.