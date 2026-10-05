Двух парней поймали при сборе данных для терактов в Перми и Старом Осколе, у одного нашли бомбу

Сотрудники ФСБ задержали в Пермском крае и Белгородской области двух россиян, которых подозревают в сборе сведений об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для последующих терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержанные родились в 2006 и 2002 годах. По данным ФСБ, оба действовали в интересах украинских спецслужб и выполняли задания полученных оттуда кураторов.

В Перми и Старом Осколе молодые люди, как поясняет спецслужба, собирали информацию об объектах ОПК и ТЭК. Полученные сведения предназначались для дальнейшей подготовки диверсионно-террористических актов.

У задержанного в Белгородской области сотрудники ФСБ обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство. Кроме того, по версии ведомства, ранее его неоднократно использовали как курьера: он забирал деньги у россиян, обманутых мошенническими кол-центрами.

Второму фигуранту, действовавшему в Пермском крае, за сотрудничество с украинскими спецслужбами, по данным ФСБ, обещали крупное денежное вознаграждение и последующий выезд в Евросоюз.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Тамбовской области россиянина, подозреваемого в сборе для украинской военной разведки сведений о военных объектах и предприятиях ТЭК. В отношении мужчины было возбуждено дело о государственной измене.