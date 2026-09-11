ФСБ задержала наводчика ВСУ в Тамбовской области за сбор данных об объектах ТЭК
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Федеральная служба безопасности задержала в Тамбовской области россиянина 2006 года рождения по делу государственной измене. Он был наводчиком и собирал для военной разведки Украины сведения о военных объектах и топливно-энергетическом комплексе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Житель региона сам вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram. По заданию куратора он собирал и передавал противнику информацию о военных объектах, а также промышленных и объектах ТЭК в регионе.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала в Москве бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании, который оказался агентом СБУ и собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера. Эти данные могли затем использовать для подготовки теракта против британского посла и других дипломатов.
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