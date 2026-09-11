ФСБ задержала наводчика ВСУ в Тамбовской области за сбор данных об объектах ТЭК

Федеральная служба безопасности задержала в Тамбовской области россиянина 2006 года рождения по делу государственной измене. Он был наводчиком и собирал для военной разведки Украины сведения о военных объектах и топливно-энергетическом комплексе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Житель региона сам вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram. По заданию куратора он собирал и передавал противнику информацию о военных объектах, а также промышленных и объектах ТЭК в регионе.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.