Устроился ради теракта: Россиянин снял 11 цехов оборонного завода и передал СБУ данные коллег
ФСБ: Задержанный в Прикамье снял 11 цехов оборонного завода для СБУ
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Задержанный в Пермском крае россиянин заявил, что готовил диверсию на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Его слова приводит ФСБ на опубликованном ведомством видео. Во время задержания парня спросили, понимает ли он причину действий силовиков. В ответ он сообщил о сотрудничестве с СБУ.
«Работал на СБУ. Диверсию готовил на заводе», — сказал задержанный.
Оказалось, что он специально устроился на предприятие ОПК и передал украинскому куратору личные сведения его сотрудников. Подробности мужчина рассказал на опубликованном спецслужбой видео.
По его словам, контакт с представителем СБУ он самостоятельно установил через Telegram. После выполнения первого задания куратор перевёл деньги на банковские карты, а затем поручил трудоустроиться на одно из оборонных предприятий региона. Задержанный утверждает, что передал номера телефонов и установочные данные работников завода. Кроме того, он провёл фото- и видеосъёмку 11 цехов, схем, чертежей, деталей продукции военного назначения, трансформаторной подстанции и газораспределительного оборудования.
Он также заявил, что получил доступ к информационной системе предприятия. За предоставление сведений о заводе ему, по его словам, обещали денежное вознаграждение.
«Куратор сообщил, что конечной целью доразведки всех объектов завода будет являться подготовка и совершение на нём диверсий с использованием СВУ», — рассказал задержанный.
Ранее Life.ru сообщал о задержании этого россиянина вместе с ещё одним фигурантом из Белгородской области. По версии ФСБ, оба собирали сведения об объектах ОПК и ТЭК для последующих диверсионно-террористических актов. До этого бывшую сотрудницу пермского оборонного предприятия приговорили к 12,5 года колонии за передачу иностранной спецслужбе секретных сведений об ОПК.
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