Устроился ради теракта: Россиянин снял 11 цехов оборонного завода и передал СБУ данные коллег

Задержанный в Пермском крае россиянин заявил, что готовил диверсию на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Его слова приводит ФСБ на опубликованном ведомством видео. Во время задержания парня спросили, понимает ли он причину действий силовиков. В ответ он сообщил о сотрудничестве с СБУ.

«Работал на СБУ. Диверсию готовил на заводе», — сказал задержанный.

Оказалось, что он специально устроился на предприятие ОПК и передал украинскому куратору личные сведения его сотрудников. Подробности мужчина рассказал на опубликованном спецслужбой видео.

По его словам, контакт с представителем СБУ он самостоятельно установил через Telegram. После выполнения первого задания куратор перевёл деньги на банковские карты, а затем поручил трудоустроиться на одно из оборонных предприятий региона. Задержанный утверждает, что передал номера телефонов и установочные данные работников завода. Кроме того, он провёл фото- и видеосъёмку 11 цехов, схем, чертежей, деталей продукции военного назначения, трансформаторной подстанции и газораспределительного оборудования.

Он также заявил, что получил доступ к информационной системе предприятия. За предоставление сведений о заводе ему, по его словам, обещали денежное вознаграждение.

«Куратор сообщил, что конечной целью доразведки всех объектов завода будет являться подготовка и совершение на нём диверсий с использованием СВУ», — рассказал задержанный.