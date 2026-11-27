Панды Жуи, Диндин и Катюша устроили игры со снеговиками, которых для них слепили сотрудники Московского зоопарка после сильного снегопада. Пока одни обитатели с удовольствием осваивали заснеженные вольеры, другие предпочли переждать холода в укрытиях. Об этом рассказали в телеграм-канале зоосада.

Зима в зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Больше всего снегу обрадовались большие панды. Сотрудники отдела «Фауна Китая» слепили для каждой из них снеговика, превратив прогулку в зимнее развлечение. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова пояснила, что эти животные любят прохладную погоду и плохо переносят жару и сухой воздух.

Не остались в стороне и другие любители морозов. По заснеженным тропинкам отправились овцебыки, волки, росомаха, лесные олени, европейские лани и самец пумы Габриэль. Для этих животных холодная погода не стала препятствием для прогулок.

А вот манул Тимофей оказался куда осторожнее. Он лишь ненадолго выбирался на улицу в поисках корма, стараясь обходить глубокие сугробы. Дальневосточный леопард Мизер тоже вышел подышать свежим воздухом, но предпочёл держаться под навесом.

Совсем иначе отреагировали на снег теплолюбивые приматы. Самец равнинной гориллы Визури решился сделать несколько шагов по белому покрову, после чего развернулся и вернулся в тёплое помещение. Остальные члены его семьи даже не попытались выйти наружу.

Снегопад в Москве начался во вторник, 24 ноября, и продолжался до вечера четверга. По прогнозам синоптиков, небольшие осадки возможны и в оставшиеся дни недели.