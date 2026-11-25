В зоопарке Сан-Франциско умерла пустынная черепаха по кличке Мохаве, прожившая 79 лет. Самца, который считался старейшим обитателем учреждения за всю его историю, пришлось усыпить из-за прогрессирующего заболевания позвоночника, сообщает People.

Мохаве поселился в зоопарке в 1997 году, когда его привезли из центра спасения черепах. За 29 лет он стал любимцем тысяч посетителей. По воспоминаниям смотрителей, черепаха обожала, когда её гладили, и любила проводить солнечные дни на лужайке.

Первые проблемы со здоровьем у Мохаве заметили в августе. После компьютерной томографии ветеринары назначили ему обезболивающие, а сотрудники переоборудовали вольер, чтобы облегчить передвижение своего подопечного.

Лечение помогло лишь на время. В ноябре черепаха почти перестала двигаться и потеряла аппетит. Ветеринары приняли решение прекратить её страдания. Перед процедурой, которая состоялась 19 ноября, сотрудникам зоопарка дали возможность попрощаться с Мохаве.

В дикой природе пустынные черепахи обычно живут 35–40 лет, однако в неволе могут значительно превысить этот возраст. В Калифорнии и Неваде эти рептилии имеют статус официального символа штата. Теперь самым пожилым обитателем зоопарка Сан-Франциско стал 61-летний сородич Мохаве по кличке Кактус.

А недавно в китайской провинции Сычуань сотрудники зоопарка отказались сажать на диету 19-летнего леопарда Паньбаобао, прославившегося в соцсетях благодаря своим внушительным габаритам. Несмотря на вес более 65 килограммов, специалисты решили не заставлять пожилого хищника худеть, сосредоточившись на его самочувствии.