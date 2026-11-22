В Китае знаменитому леопарду-толстяку Паньбаобао официально разрешили забыть о диете. Хищник весит больше 65 килограммов, однако сотрудники зоопарка решили не бороться с его лишним весом из-за преклонного возраста. Теперь главная задача смотрителей — сохранить здоровье пожилого любимца публики, сообщает китайское издание «Цзюпай Синьвэнь».

Паньбаобао живёт в зоопарке города Паньчжихуа в провинции Сычуань. За внушительные габариты и округлившееся брюхо он давно получил прозвище китайского Когтяузера — в честь упитанного леопарда-полицейского из мультфильма «Зверополис». Необычная внешность сделала хищника настоящей звездой местных соцсетей.

Однако сотрудники зоопарка объяснили, что для 19-летнего животного резкое снижение веса может оказаться нежелательным. Поэтому вместо строгих ограничений специалисты решили сосредоточиться на сохранении его нынешнего состояния.

«Он уже в возрасте, поэтому худеть ему нельзя, лучше всего поддерживать его нынешнее состояние и заботиться о здоровье», — рассказали в зоопарке.

Без любимых мясных блюд Паньбаобао тоже не останется. Ежедневно хищник получает более 500 граммов говядины и курицу. При этом смотрители уделяют особое внимание составу рациона, поскольку для пожилого животного важно не просто получать достаточно еды, но и питаться качественными продуктами.

«Сейчас нам важно не только обеспечить ему полноценное питание, но и следить, чтобы корм был качественным», — подчеркнули сотрудники зоопарка.

Полностью освобождать леопарда от физических нагрузок никто не собирается. В просторном вольере Паньбаобао установили большой мяч, который помогает ему больше двигаться и не скучать. Смотрители постепенно увеличивают его активность, стараясь не перегружать возрастного хищника. Недавний ветеринарный осмотр показал, что серьёзных отклонений в состоянии здоровья Паньбаобао нет, а его вес остаётся стабильным. Поэтому в зоопарке решили не гнаться за цифрами на весах: куда важнее, чтобы пожилой леопард чувствовал себя хорошо и сохранял подвижность.