Зажировался и готов к сугробам: Манул Тимофей устроил генеральную репетицию зимы
Манул Тимофей из Московского зоопарка проверил готовность к зиме
Обложка © Telegram / Московский зоопарк
Манул Тимофей из Московского зоопарка проверил, готов ли к наступлению зимы. Пушистый хищник активно исследует свою территорию и, судя по всему, совсем не против скорого появления сугробов.
Манул Тимофей радуется первому снегу. Видео © Telegram / Московский зоопарк
Как сообщили в Московском зоопарке, Тимоша стал чаще гулять по своей лужайке, забираться на ветки и специальные полочки, а также искать перепёлок, спрятанных под брёвнами. Такое поведение помогает животному сохранять активность и исследовать окружающее пространство.
В зоопарке с юмором отметили, что манул готов к снежному сезону со всех сторон. Тем более что у него есть помощник Денис с лопатой, который сможет расчистить дорожки, когда выпадет снег.
Ранее утром сообщалось, что в Москве и Подмосковье начался снег с дождём. Из-за ухудшения погоды Дептранс призвал москвичей по возможности отказаться от личных автомобилей и пересесть на городской транспорт. Синоптики предупредили, что при температуре около нуля снег будет смешиваться с дождём, создавая опасные условия на дорогах и тротуарах.