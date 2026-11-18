Манул Тимофей из Московского зоопарка проверил, готов ли к наступлению зимы. Пушистый хищник активно исследует свою территорию и, судя по всему, совсем не против скорого появления сугробов.

Манул Тимофей радуется первому снегу. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Как сообщили в Московском зоопарке, Тимоша стал чаще гулять по своей лужайке, забираться на ветки и специальные полочки, а также искать перепёлок, спрятанных под брёвнами. Такое поведение помогает животному сохранять активность и исследовать окружающее пространство.

В зоопарке с юмором отметили, что манул готов к снежному сезону со всех сторон. Тем более что у него есть помощник Денис с лопатой, который сможет расчистить дорожки, когда выпадет снег.