Нынешний снегопад в Москве и Подмосковье окажется недолгим: большая часть выпавшего снега растает уже к выходным. Устойчивый снежный покров, по прогнозу, начнёт формироваться ближе к концу ноября. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В течение 18 ноября осадки будут то ослабевать, то усиливаться. К вечеру снегопад вновь станет интенсивнее, а ночью снег начнёт смешиваться с дождём.

В четверг, 19 ноября, в большинстве районов Подмосковья ожидается плюсовая температура. В столице воздух прогреется до +4…+6 градусов, также пройдут дожди.

К субботе, 21 ноября, снежный покров сохранится лишь в отдельных районах на севере и северо-востоке Московской области. По словам Ильина, местами снег может пролежать до начала следующей недели.

Новая волна осадков ожидается ориентировочно с 24 ноября. На этот раз снегопады будут более продолжительными, а температура опустится ниже нуля не только ночью, но и днём.

«И тот снег уже уйдёт в зиму», — заключил синоптик.