Самокаты на паузе: В Москве из-за снегопада временно запретили аренду двухколёсного транспорта
В Москве из-за снегопада остановили прокат электросамокатов и велосипедов
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В Москве временно приостановили прокат электросамокатов и велосипедов из-за снегопада. Операторы кикшеринга отключили возможность аренды до улучшения погодных условий. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Решение приняли на фоне резкого ухудшения погоды 18 ноября. Снег начался в столице ранним утром, и к середине дня высота снежного покрова достигла двух сантиметров. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся в течение дня, местами возможна гололедица.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов призвал горожан временно отказаться и от поездок на личных электросамокатах и велосипедах. Вместо двухколёсного транспорта москвичам рекомендовали пользоваться метро, автобусами и другими видами общественного транспорта.
Дополнительные предупреждения выпустили для автомобилистов и пешеходов. Водителям посоветовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров, а пешеходам — внимательнее переходить дороги и передвигаться по скользким тротуарам.
По прогнозам метеорологов, снег с дождём может сохраниться и в ночь на 19 ноября. Атмосферное давление способно опуститься до 731 миллиметра ртутного столба, однако уже с 20 ноября ожидается его повышение. Сервисы проката возобновят работу после улучшения погоды.
Снегопад в столице прогнозировали заранее. Life.ru рассказывал, что синоптик Евгений Тишковец предупредил о формировании снежного покрова высотой до трёх сантиметров к утру 18 ноября. По его словам, снег задержится ненадолго: уже к пятнице, 20 ноября, он может полностью растаять из-за потепления.