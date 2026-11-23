В Московском зоопарке летучих мышей готовят к зимней спячке в специальных холодильниках, разделяя животных по степени упитанности. Для более стройных и откормленных особей предусмотрены отдельные камеры с подходящими условиями. Об этом рассказала ведущий зоолог учреждения Юлия Першина.

«У нас два холодильника, один — для пухлых мышек, другой — для стройных мышек», — пояснила специалист.

При этом рукокрылых не оставляют без присмотра на всю зиму. Сотрудники регулярно проверяют их массу тела: худых подопечных взвешивают еженедельно, а более упитанных — раз в две недели. Процедуру проводят максимально осторожно, стараясь не нарушить сон животных.

Если вес снижается до минимально допустимой отметки, мышь временно пробуждают. Зимой её дополнительно кормят и вновь отправляют отдыхать, а ближе к апрелю могут ненадолго оставить в центре перед выпуском на волю.

Для безопасной зимовки специалисты поддерживают температуру около трёх-четырёх градусов выше нуля и повышенную влажность. Последняя особенно важна, поскольку в слишком сухом воздухе маленькие млекопитающие быстро теряют влагу и могут погибнуть.

Готовность ко сну определяют по изменениям массы тела. Сначала под действием гормонов животные активно набирают вес даже при небольших порциях пищи. Когда прибавка прекращается или начинается похудение, несмотря на сохранение аппетита, наступает подходящее время для спячки.

При этом нормы различаются в зависимости от вида. Например, двухцветные кожаны могут отправляться на зимовку с массой от 17 до 23 граммов. Питаются все местные рукокрылые насекомыми, поэтому в зоопарке им предлагают сверчков, мучных червей, тараканов и огнёвок.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за аномально тёплой осени летучие мыши стали чаще залетать в московские квартиры. Специалисты объясняли это поиском подходящих укрытий перед холодами. Тёплая погода также позволяет молодым особям накопить больше жировых запасов для успешной зимовки.