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Опубликовано 14 сентября, 19:01

Крылатое нашествие: Москвичам объяснили, почему этой осенью стало больше летучих мышей

Летучие мыши зачастили в квартиры москвичей из-за аномально тёплой осени

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Москвичи стали чаще замечать летучих мышей, в том числе прямо в своих квартирах. Увеличение численности рукокрылых связано с тёплой и сухой погодой этой осенью, сообщили РИА «Новости» в столичном департаменте природопользования.

«Тёплая и сухая осень позволяет молодняку накопить больше жировых запасов для зимовки, что повышает их выживаемость», — пояснили в ведомстве.

В последние дни в соцсетях появилось сразу несколько сообщений о летучих мышах, залетевших в московские квартиры. Специалисты объясняют такие визиты поиском подходящего убежища перед зимовкой.

Всего в Москве обитают десять видов рукокрылых. Некоторые из них занесены в Красную книгу столицы и находятся под охраной.

В департаменте предупредили, что отдельные особи во время поиска укрытия действительно могут оказаться в жилых домах. Поэтому появление летучей мыши в квартире осенью не является чем-то исключительным. По словам специалистов, такие условия помогают молодым особям накопить больше жировых запасов перед зимовкой. Это повышает их шансы пережить холодный период.

Летучие мыши атакуют квартиры? Эколог объяснил, почему это час пик, а не нашествие
Летучие мыши атакуют квартиры? Эколог объяснил, почему это час пик, а не нашествие

Ранее Life.ru писал, что летучая мышь ночью пробралась в квартиру москвички и вынудила хозяйку покинуть комнату. Девушка по имени Яна уже собиралась ложиться спать, когда услышала подозрительный шорох за комодом, а затем увидела животное на занавеске. Как оно оказалось внутри при закрытом окне, девушка так и не поняла.

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Полина Никифорова
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