Летучие мыши атакуют квартиры? Эколог объяснил, почему это час пик, а не нашествие

Конец августа и сентябрь — время, когда летучие мыши чаще обычного залетают в квартиры, на балконы и в подъезды. Эколог Илья Рыбальченко в комментарии для Life.ru объяснил, почему происходит «час пик», а не «воздушный десант», как защитить дом от незваных гостей и что делать при укусе.

Конец августа и сентябрь действительно могут быть временем, когда летучие мыши чаще обычного залетают в квартиры, на балконы и в подъезды. Но формулировка «молодые ищут место для зимней спячки — и поэтому массово летят в окна» слишком упрощает картину. Одновременно распадаются летние выводковые колонии, молодняк начинает самостоятельную жизнь, часть видов мигрирует, а у некоторых начинается осеннее «роение» возле мест будущей зимовки. Илья Рыбальченко Эколог

Летом у многих летучих мышей существуют материнские колонии: самки выращивают детёнышей в дуплах, щелях домов, на чердаках и под облицовкой зданий. К концу лета молодые уже способны летать и охотиться самостоятельно, а колонии начинают распадаться. Примерно к августу начинается расселение, и в этот период молодые животные иногда ошибаются с входами и оказываются внутри помещений.

«Представьте подростка, который впервые один едет через незнакомый район ночью: навигатор работает, машина исправна, но нужный поворот всё равно можно проскочить», — объясняет эколог.

Эхолокация летучей мыши прекрасно показывает ей, что окно открыто, но она не сообщает, что за этим отверстием находится спальня на девятом этаже. Поэтому отдельные ошибки вполне закономерны.

Утверждение «они ищут место для гибернации» отчасти верно, но не для каждой мыши, залетевшей в окно. Одна действительно может исследовать потенциальное убежище, другая находится на миграции, третья — молодой зверёк, просто выбравший не ту щель. Высотные дома здесь тоже не случайны: для некоторых городских видов фасад многоэтажки — это практически искусственная скала с тысячами трещин: межпанельные швы, вентиляционные полости, пространство за сайдингом, карнизы. В щели сухо, темно и нет кошек. Некоторые виды регулярно используют здания и летом, и зимой.

Опасность бешенства и что делать

Опасны ли летучие мыши непосредственно? В обычной ситуации — очень мало. Российские летучие мыши насекомоядны, людей они не преследуют и нападать ради пищи им незачем. Однако они могут быть носителями вируса бешенства. Передача происходит через укус, царапину либо попадание заражённой слюны на повреждённую кожу или слизистые. Проколы от маленьких зубов могут быть совсем небольшими. После появления симптомов бешенство практически неизлечимо, зато своевременная постконтактная профилактика позволяет его предотвратить.

«То есть мышь, которая десять минут кружила под потолком и затем самостоятельно вылетела, — не повод бежать делать прививку. А вот если она укусила, поцарапала, её брали голыми руками или произошёл другой непосредственный контакт со слюной — это уже медицинская ситуация», — поделился Рыбальченко.

Профилактика и действия при укусе

Задача — предотвращение проникновения. Обычная исправная москитная сетка в августе – сентябре решает проблему гораздо эффективнее, чем ультразвуковые отпугиватели. Летучие мыши способны проникать в очень небольшие щели в зданиях, поэтому, если они регулярно появляются именно из стены, потолка или лоджии, стоит искать конструктивный вход, а не винить открытое окно. Голыми руками животное брать нельзя. Если оно село и не улетает, лучше обратиться к специалистам по рукокрылым или в службу спасения.

Если произошёл укус, царапина или попадание слюны на повреждённую кожу либо слизистую, место контакта следует сразу тщательно промыть водой с мылом около 15 минут и как можно быстрее обратиться в травмпункт для решения вопроса об антирабической профилактике.

«Так что конец августа — это скорее час пик у летучих мышей, а не воздушный десант: движения становится больше, ошибок навигации тоже, но паниковать причин нет», — резюмировал эксперт.

Ранее в Москве летучая мышь залетела в квартиру на улице Удальцова и укусила домашнюю кошку, после чего питомцу стало плохо. Спасатели поймали животное и выпустили его на волю, никто из людей не пострадал.