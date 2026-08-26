Летучие мыши захватили особняк из «Бэтмена» в Британии

Исторический особняк Ментмор-Тауэрс в Великобритании, который зрители могли увидеть в фильме «Бэтмен: Начало», оказался под угрозой исчезновения. Здание пришло в критическое состояние, а его владельцам могут не оставить выбора – власти рассматривают возможность принудительного выкупа поместья.

Как сообщает газета Sun, причиной внимания властей стала не только разрушающаяся архитектура, но и колония летучих мышей, поселившаяся внутри здания. Из-за охраняемого статуса животных реставрация требует дополнительных согласований и обследований.

Особняк в графстве Бакингемшир считается памятником архитектуры первой категории. Сейчас у него повреждены крыши, дымоходы и окна, на стенах появились трещины, а часть здания покрыта растительностью.

Власти потребовали от владельцев назначить специалистов по восстановлению исторических сооружений, провести обследование популяции летучих мышей и получить разрешение природоохранных органов на дальнейшие работы. Если требования не будут выполнены, совет графства Бакингемшир может обратиться к правительству за разрешением на принудительный выкуп поместья.

Ментмор-Тауэрс построили в 1852-1854 годах по проекту архитектора Джозефа Пакстона – автора знаменитого Хрустального дворца. В разные годы владельцами особняка были представители известных семей, включая Ротшильдов. Именно здесь снимали поместье Уэйнов в фильме Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало» 2005 года. Однако сегодня здание больше напоминает заброшенный замок, чем роскошную резиденцию из голливудского блокбастера.

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