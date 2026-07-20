Россияне бросились отдыхать у особняка Троцкого вместо Антальи. Что? Да!

Принцевы острова в Мраморном море могут стать спокойной альтернативой многолюдному Стамбулу. Здесь сохранились деревянные особняки, старинные храмы, пляжи и даже бывший особняк Льва Троцкого, сообщает Kp.ru.

Архипелаг, который в Турции называют Адаларом, состоит из девяти островов. Регулярное сообщение действует с четырьмя из них.

На Бююкаде можно увидеть монастырь святого Георгия Кудунского, церковь Камариотисса и огромный деревянный греческий приют. Там же находятся оборудованные пляжи и особняк, где четыре года жил Троцкий. По местной легенде, в здании до сих пор появляется его призрак. Зайти «в гости» к товарищу Бронштейну будет проблематично, но там есть дырка в заборе. При этом местно выглядит заброшенным и больше напоминает руины.

Хейбелиада известна православными святынями и памятником русским военным, умершим в плену во время Русско-турецкой войны. На Бургазаде туристов ждут церковь Иоанна Крестителя и монастырь Святого Георгия.

Поездка на теплоходе из Стамбула обойдётся примерно в 430 рублей. Номер в гостинице стоит от 60–70 евро, а жильё с видом на море — до 200 евро. Пляжи там нем хуже, чем в Анталье. Обед с закусками, рыбой и вином оценивается примерно в 2,5 тысячи рублей на человека.

Ранее Life.ru рассказывал, что самое доступное жильё на российских морских курортах предлагают в Туапсинском районе, на Азовском побережье Кубани и в Новороссийске. Неделя в гостевом доме без питания для двух взрослых с ребёнком стоит от 13,3 тысячи рублей, а эксперты советуют бронировать размещение заранее.