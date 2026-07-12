Дом за 13 тысяч в неделю: Где в России бюджетно отдохнуть на море

В России самые доступные варианты размещения на морских курортах можно найти в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске. Об этом поделилась с журналистами пресс-служба национального туроператора «Алеан».

Речь идёт о гостевых домах без питания. Стоимость проживания для двоих взрослых с ребёнком в Туапсинском районе начинается от 13,3 тысячи рублей на семь дней. На Азовском побережье Краснодарского края минимальная цена составляет от 16,1 тысячи рублей, а в Новороссийске — от 24,5 тысячи рублей за неделю.

Эксперты советуют заранее бронировать жильё, чтобы выбрать наиболее выгодные варианты и избежать роста цен в пик сезона, пишет РИА «Новости».

Ранее туристам рассказали, как не попасть в ловушку скрытых расходов в отпуске. Так, большинство лишних трат возникает из-за спонтанных решений: экскурсии на улице, фото с животными, сомнительные обменники. У самостоятельных туристов защиты меньше — с ними проще нарушить условия. Организованным же помогает оператор: при отменах рейсов или закрытии границ он решает вопросы с гостиницами и возвратом.