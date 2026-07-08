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8 июля, 08:01

Туристам рассказали, как не попасть в ловушку скрытых расходов в отпуске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgL

Билеты куплены, но на месте выясняется: за экскурсию нужно доплатить, номер не тот, а «всё включено» — не всё. Почему так происходит и как не попасть на лишние траты, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Если турпакет полностью оплачен через официального туроператора, цена уже не меняется. Доплаты возможны только если часть услуг не оплачена — и это прописано в договоре. Главное — чтобы компания была в реестре туроператоров и имела страховку.

Большинство лишних расходов, по словам эксперта, возникают из-за спонтанных решений: экскурсии на улице, фото с животными, сомнительные обменники. У самостоятельных туристов защиты меньше — с ними проще нарушить условия. Организованным же помогает оператор: при отменах рейсов или закрытии границ он решает вопросы с гостиницами и возвратом.

Специалист советует заранее рассчитывать бюджет, проверять всех участников рынка и не соглашаться на сомнительные предложения. Особенно за рубежом.

Почти треть россиян перенесли отпуск из-за работы и денег
Почти треть россиян перенесли отпуск из-за работы и денег

А ранее россиянам рассказали, как снизить риск пищевого отравления во время путешествий. По словам специалиста, проблема обычно связана не с экзотическими ингредиентами, а с нарушением санитарных норм при приготовлении, хранении и подаче пищи.

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Дарья Нарыкова
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