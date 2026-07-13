«Коконниэми и Солнечная Долина»: Названы новые точки притяжения для российских туристов

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир составили рейтинг курортов, которые в 2026 году резко выросли в популярности и раньше практически не посещались туристами. Список публикует «Лента.ру».

Первое место — карельский Коконниэми у Ладожских шхер. База построена в 2018 году, сейчас спрос активно растёт. Ночь в коттедже — от 10 тысяч рублей.

В топе также: Солнечная Долина в Крыму (5,7 тыс. руб.), Миллерово в Ростовской области (3,6 тыс. руб.), Угловое в Крыму (5,7 тыс.), Приморское в Ростовской (5,9 тыс.), Мариуполь в ДНР (4,5 тыс.), Селижарово в Тверской (от 7 тыс.), Нурмойла в Карелии (9,1 тыс.), Абзаково в Башкирии (3,9 тыс.) и станция Пластуновская в Краснодарском крае (6,6 тыс.).

А ранее россиянам рассказали, где можно отдохнуть на море и не беспокоиться о кошельке. По словам экспертов, гостевые дома без питания можно найти в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске.