В OneTwoTrip назвали лето лучшим сезоном для недорогого отдыха на Хайнане

Лето на китайском острове Хайнань считается традиционно низким сезоном, чем могут воспользоваться российские туристы. В сервисе для организации путешествий OneTwoTrip рассказали РИА «Новости», что именно сейчас роскошные пятизвёздочные отели можно забронировать по приятным ценам.

Главные минусы этого периода — тропическая жара и высокая влажность, а также кратковременные, но мощные ливни и редкие тайфуны. Однако осадки чаще всего идут ночью или рано утром, а днём солнце всё быстро высушивает.

По данным сервиса, трёхзвёздочные отели или апартаменты в городе Санья обойдутся в 2,5–5,5 тысячи рублей за ночь. Размещение в гостиницах 4–5 звёзд в бухте Дадунхай стоит от 6 до 12 тысяч рублей, а премиум-класса в бухте Ялунвань — 15–20 тысяч. Высоким сезоном на острове считается период с ноября по март, когда стоит комфортная погода до 28 градусов и нет дождей. Пик цен приходится на январь-февраль во время празднования Китайского Нового года.

Ранее турэксперт в беседе с Life.ru объяснила растущую популярность Кабо-Верде у российских туристов, особенно после успеха островной страны на ЧМ-2026. По её словам, архипелаг привлекает доступной ценой, европейским сервисом и африканским колоритом. Главная природная «фишка» — действующий вулкан Фогу и чёрное вино. На острове Сал — соляная шахта, на Сан-Висенте — культурная столица Минделу, а Сан-Томе славится зелёными каньонами и плантациями. Кабо-Верде также считается одним из самых стабильных государств Африки.