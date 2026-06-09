Летучая мышь ворвалась в квартиру и укусила кошку в Москве

Необычный инцидент произошёл утром в одном из жилых домов на улице Удальцова в Москве. В квартиру местных жителей залетела летучая мышь, пишет SHOT.

Животное оказалось внутри жилья. В какой-то момент оно укусило домашнюю кошку. После случившегося питомцу стало плохо. Владельцы рассказали, что у неё началась сильная рвота. Хозяева планируют показать животное ветеринару.

На место прибыли спасатели. Специалисты поймали незваного гостя и вывезли его из квартиры. После отлова летучую мышь выпустили на волю. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

С приходом тепла в Москве активизируются летучие мыши, которые нередко залетают в жилые помещения. Ранее Life.ru рассказывал, как вести себя при встрече с незваным гостем.