Не тот Бэтмен: Летучая мышь ворвалась в квартиру москвички и улеглась спать в аквариуме

Летучая мышь ночью пробралась в квартиру москвички и вынудила хозяйку покинуть комнату. Об этом сообщает SHOT.

Москвичка ночью обнаружила летучую мышь в своей квартире. Видео © Telegram / SHOT

Девушка по имени Яна уже собиралась ложиться спать, когда услышала подозрительный шорох за комодом, а затем увидела животное на занавеске. Как оно оказалось внутри при закрытом окне, девушка так и не поняла. На ресепшене ей предложили дождаться утра, когда смогут приехать специалисты.

Проводить ночь с незваным соседом москвичка не захотела и решила действовать самостоятельно. Она распахнула окно, надела плотную одежду и вооружилась дуршлагом, рассчитывая выпроводить мышь наружу. Однако та принялась летать кругами по комнате, поэтому уже самой Яне пришлось отступить за дверь.

Пока девушка снова связывалась с ресепшеном, летучая мышь нашла себе место для отдыха. Она забралась в стоявший в комнате пустой аквариум с камушками и улеглась там спать. Самостоятельная операция по выселению на этом фактически закончилась.

На помощь в итоге пришёл знакомый сотрудницы ресепшена, живший неподалёку. Мужчина накрыл аквариум пакетом и вынес его вместе с летучей мышью на улицу. После этого квартира снова осталась в распоряжении хозяйки.

Ранее сообщалось, что летучая мышь залетела в квартиру жилого дома на улице Удальцова в Москве и укусила домашнюю кошку. После укуса питомец почувствовал себя плохо, у животного началась сильная рвота. Владельцы собираются показать кошку ветеринару. На место вызвали спасателей. Специалисты поймали летучую мышь и вывезли её из квартиры, после чего выпустили на свободу. Люди в результате инцидента не пострадали.