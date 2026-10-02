Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 12:18

Паника на западе Украины: Детей спешно выводят из школ из-за массовых сообщений о минировании

«Страна»: Во Львове и Ивано-Франковске массово «минируют» школы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На западе Украины — во Львове и Ивано-Франковске — массово поступают сообщения о якобы заминированных школах. Об этом рассказало издание «Страна».

Журналисты показали, как учеников срочно выводят из нескольких учебных заведений. Дети стоят на улице в куртках, домой не расходятся.

Другие детали происходящего пока не раскрываются.

На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти
На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти

В марте по городам Украины также прокатилась волна «минирования». В частности, подобные сообщения были зарегистрированы в Сумской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской и Закарпатской областях. Полиция сообщает о более чем 1200 зафиксированных случаях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar