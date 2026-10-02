Паника на западе Украины: Детей спешно выводят из школ из-за массовых сообщений о минировании
«Страна»: Во Львове и Ивано-Франковске массово «минируют» школы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На западе Украины — во Львове и Ивано-Франковске — массово поступают сообщения о якобы заминированных школах. Об этом рассказало издание «Страна».
Журналисты показали, как учеников срочно выводят из нескольких учебных заведений. Дети стоят на улице в куртках, домой не расходятся.
Другие детали происходящего пока не раскрываются.
В марте по городам Украины также прокатилась волна «минирования». В частности, подобные сообщения были зарегистрированы в Сумской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской и Закарпатской областях. Полиция сообщает о более чем 1200 зафиксированных случаях.
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