Волна сообщений о минировании прокатилась по городам Украины

На Украине зафиксированы многочисленные сообщения о минировании различных объектов, включая школы. По данным корреспондентов «Общественного», речь идёт о сообщениях, касающихся областных военных администраций (ОВА), центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) и образовательных учреждений.

В частности, подобные сообщения были зарегистрированы в Сумской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской и Закарпатской областях. Полиция сообщает о более чем 1200 зафиксированных случаях, из которых примерно пятая часть уже проверена и не получила подтверждения. На местах происшествий работают специалисты: взрывотехники, кинологи и следственные группы.

Ранее в украинском Тернополе полицейские задержали мужчину, угрожавшего группе оповещения территориального центра комплектования коктейлями Молотова и топором. Во время проведения мероприятий оповещения военнослужащие ТЦК совместно с полицейским обнаружили двух мужчин на территории гаражного кооператива. На требование предъявить документы один из них отреагировал агрессивно: угрожал топором и бросил в сторону служебного автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью, одну из которых поджёг.