В Одессе мужчина расстрелял полицейских во время проверки документов

В Одессе полицейские получили огнестрельные ранения после того, как водитель автомобиля открыл по ним стрельбу во время проверки документов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Двое патрульных получили огнестрельные ранения. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Для задержания мужчины начата специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы», — говорится в сообщении.

Ранее в украинском Тернополе полицейские задержали мужчину, угрожавшего группе оповещения территориального центра комплектования коктейлями Молотова и топором. Во время проведения мероприятий оповещения военнослужащие ТЦК совместно с полицейским обнаружили двух мужчин на территории гаражного кооператива. На требование предъявить документы один из них отреагировал агрессивно: угрожал топором и бросил в сторону служебного автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью, одну из которых поджёг.