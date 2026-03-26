В Тернополе мужчина закидал группу оповещения ТЦК коктейлями Молотова

В украинском Тернополе полицейские задержали мужчину, угрожавшего группе оповещения территориального центра комплектования коктейлями Молотова и топором. Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции.

Бутылки с неизвестной жидкостью. Фото © ГУ Национальной полиции Украины в Тернопольской области

Топор задержанного. Фото © ГУ Национальной полиции Украины в Тернопольской области

«Во время проведения мероприятий оповещения военнослужащие Тернопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с полицейским обнаружили двух мужчин на территории гаражного кооператива. На требование предъявить документы один из них отреагировал агрессивно: угрожал топором и бросил в сторону служебного автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью, одну из которых поджёг, а затем заперся в гараже», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели переговоры с мужчиной, после чего тот вышел из гаража. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не было. Фигурант 1969 года рождения находится в розыске по статье о нарушении правил воинского учёта. Возбуждено уголовное дело о нападении или угрозе в отношении правоохранителей, задержанному грозит до трёх лет лишения свободы.

