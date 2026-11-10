В Парагвае более 1,7 млн клиентов Ueno Bank получили авансовые выплаты после краха банка, который привёл к политическому кризису и отставке президента Сантьяго Пеньи. По данным Центробанка страны, деньги из фонда страхования вкладов поступили 93,1% пострадавших вкладчиков.

«Таким образом, по состоянию на конец дня 9 ноября общее число вкладчиков, получивших аванс на общую сумму 2,126 трлн гуарани [$339,6 млн], составило 1 738 804, или 93,1% общего числа вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.

Центробанк Парагвая 3 ноября начал процедуру закрытия Ueno Bank из-за финансовых проблем. Клиенты потеряли доступ к счетам, после чего власти приступили к выплатам через систему страхования вкладов. Сам банк ранее заявлял почти о трёх миллионах клиентов при населении страны около семи миллионов человек.