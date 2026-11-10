Парагвай вернул деньги 1,7 млн вкладчиков Ueno Bank по делу президента
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В Парагвае более 1,7 млн клиентов Ueno Bank получили авансовые выплаты после краха банка, который привёл к политическому кризису и отставке президента Сантьяго Пеньи. По данным Центробанка страны, деньги из фонда страхования вкладов поступили 93,1% пострадавших вкладчиков.
«Таким образом, по состоянию на конец дня 9 ноября общее число вкладчиков, получивших аванс на общую сумму 2,126 трлн гуарани [$339,6 млн], составило 1 738 804, или 93,1% общего числа вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.
Центробанк Парагвая 3 ноября начал процедуру закрытия Ueno Bank из-за финансовых проблем. Клиенты потеряли доступ к счетам, после чего власти приступили к выплатам через систему страхования вкладов. Сам банк ранее заявлял почти о трёх миллионах клиентов при населении страны около семи миллионов человек.
Как писал Life.ru, банковский кризис также привёл к отстранению президента Сантьяго Пеньи. После импичмента бывшего главу государства задержали по делу о предполагаемых финансовых нарушениях, связанных с Ueno Bank. Суд оставил его под стражей в полку президентской охраны в Асунсьоне. Ранее Пенью перевели туда из дома из-за протестов возле его резиденции