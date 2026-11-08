Суд Парагвая постановил заключить под стражу бывшего главу Центрального банка страны Карлоса Карвальо. Решение связано с расследованием операций банка Ueno, которым он руководил до назначения на пост главы финансового регулятора, сообщает Reuters.

Карвальо обвиняют в злоупотреблении доверием, изготовлении подложных официальных документов и управлении средствами в собственных интересах. Следствие проверяет обстоятельства размещения государственных денег в Ueno Bank и действия руководства Центробанка при проведении этих операций.

Решение о предварительном заключении вынес судья Умберто Отасу. Как сообщает издание La Tribuna, первые 15 дней бывший чиновник проведёт в специализированном подразделении Национальной полиции. После этого Министерство юстиции определит место его дальнейшего содержания. Вынесенное судом решение не означает признания Карвальо виновным.

Напомним, ранее суд заключил бывшего президента Парагвая Сантьяго Пенью под стражу по делу о финансовых махинациях в Ueno Bank. Банк обанкротился, и около трёх миллионов клиентов потеряли доступ к своим счетам. После импичмента экс-президента поместили в полк президентской охраны в Асунсьоне. Ранее его перевели туда из дома из-за протестов у резиденции. Полиция объяснила это необходимостью обеспечить безопасность бывшего лидера. Пенья отрицал обвинения в незаконных действиях, утверждая, что проблемы Ueno Bank связаны с банковским регулированием.