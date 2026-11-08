Суд отправил бывшего президента Парагвая Сантьяго Пенью под стражу по делу о финансовых нарушениях в Ueno Bank. После краха банка около трёх миллионов клиентов лишились доступа к своим счетам. О решении судьи Умберто Отасу сообщает парагвайская газета Última Hora.

По данным журналистов, экс-президента разместили на территории полка президентской охраны в Асунсьоне. Ранее правоохранители перевезли его туда из дома из-за протестов возле резиденции. Полиция объяснила решение необходимостью обеспечить безопасность бывшего главы государства.

Прокуратура предъявила Пенье обвинения в злоупотреблении доверием и распоряжении имуществом в личных интересах. Следователи проверяют, мог ли политик во время президентства влиять на решения государственных учреждений о размещении денег в Ueno Bank.

Особое внимание правоохранители уделяют средствам государственных организаций и пенсионных фондов. По версии обвинения, крупные суммы оставались в банке, несмотря на финансовые риски и прежние деловые связи Пеньи с группой компаний, в которую входила кредитная организация.

Следствие также изучает действия бывшего главы Центрального банка Парагвая Карлоса Карвальо. Прокуратура предъявила ему обвинения в злоупотреблении доверием, использовании служебных полномочий в личных интересах и подготовке документов с недостоверными сведениями. Обвинение ходатайствовало о заключении обоих фигурантов под стражу.

Пенья ранее отверг обвинения в незаконных действиях. Бывший президент настаивал, что проблемы Ueno Bank относятся к сфере банковского регулирования. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 6 ноября в Парагвае задержали Сантьяго Пенью после его отстранения от президентской должности. Причиной для политического кризиса стал крах Ueno Bank, деятельность которого Центральный банк страны ограничил 3 ноября из-за проблем с платёжеспособностью. В результате почти три миллиона клиентов временно лишились доступа к своим деньгам. Сенат единогласно поддержал импичмент главы государства, после чего прокуратура распорядилась о его задержании. Первоначально Пенья находился под домашним арестом и готовился дать показания следователям. Президентские полномочия перешли к бывшему вице-президенту Педро Аллиане, который должен завершить срок своего предшественника до августа 2028 года.