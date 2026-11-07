В Парагвае полиция задержала бывшего президента страны Сантьяго Пенью по делу о крахе Ueno Bank, из-за которого почти три миллиона клиентов потеряли доступ к своим счетам. Задержание произошло после отстранения политика от власти в результате импичмента. Об этом сообщает газета ABC Color.

Основанием для задержания стал ордер прокуратуры, расследующей предполагаемые финансовые махинации вокруг банка. Пенью подозревают в злоупотреблении доверием и возможной причастности к хищению средств через Ueno Bank. Расследование ведут сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Ранее Сенат Парагвая единогласно проголосовал за импичмент главы государства. Все 44 присутствовавших сенатора поддержали его отстранение. Поводом стал масштабный банковский скандал, в котором оппозиция усмотрела возможный конфликт интересов президента из-за его прежних связей с финансовой организацией.

После отстранения Пеньи президентские полномочия перешли к 52-летнему вице-президенту Педро Аллиане. Он должен завершить срок правления своего предшественника, рассчитанный до августа 2028 года.

Финансовый кризис разразился 3 ноября, когда Центральный банк Парагвая ввёл процедуру принудительного урегулирования деятельности Ueno Bank. Регулятор выявил серьёзное ухудшение показателей платёжеспособности учреждения. В результате почти три миллиона клиентов столкнулись с заморозкой счетов. В банке также размещались значительные средства государственных организаций.

Следствие проверяет предполагаемую выдачу крупных кредитов компаниям, связанным с владельцами Ueno Bank. Пенья ранее владел долей в холдинге, связанном с финансовой организацией, однако утверждал, что продал её в 2025 году. Политик отвергал обвинения в неправомерных действиях. Банковский кризис вызвал массовые протесты в Асунсьоне, участники которых требовали вернуть сбережения и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Life.ru сообщал, что Сенат Парагвая объявил импичмент Сантьяго Пенье на фоне банковского скандала, оставившего почти три миллиона человек без доступа к своим деньгам. Решение было принято после того, как попытка оформить добровольную отставку президента столкнулась с препятствиями в парламенте. Оппозиция настаивала именно на процедуре импичмента, поскольку она позволяла рассмотреть вопрос об ответственности главы государства.