Сенат Парагвая утвердил импичмент президенту Сантьяго Пенье и отстранил его от должности. Об этом объявил председатель верхней палаты Басилио Нуньес во время заседания, транслировавшегося на официальном YouTube-канале парламента.

За признание главы государства виновным проголосовали 44 сенатора. Один парламентарий отсутствовал. По итогам голосования Пенью признали виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Решение об отстранении вступило в силу на основании закона.

Разбирательство проходило на фоне скандала вокруг Ueno Bank, который разгорелся в начале ноября 2026 года, когда Центробанк страны выявил серьёзные нарушения финансовых нормативов и начал процедуру принудительного урегулирования деятельности банка. Регулятор обнаружил подозрительные кредиты компаниям, связанным с владельцами финансовой организации. Из-за закрытия банка около 2,9 миллиона клиентов столкнулись с ограничением доступа к своим средствам, под угрозой оказались и государственные депозиты на сумму более 800 миллионов долларов. Несколько руководителей Ueno Bank были задержаны.

Скандал затронул Пенью, ранее владевшего долей в связанной с банком бизнес-группе: оппозиция обвинила его в конфликте интересов и возможном содействии размещению государственных средств в банке. Кризис спровоцировал массовые протесты, уголовные расследования и процедуру импичмента главы государства.

После отстранения Пеньи его место займёт 52-летний вице-президент Парагвая Педро Аллиана. На YouTube-канале Сената назначена трансляция совместного заседания Конгресса, на котором Аллиана должен принести присягу в качестве нового президента. Он должен будет завершить конституционный срок полномочий, рассчитанный до 2028 года.

Ранее палата депутатов Парагвая единогласно проголосовала за начало процедуры импичмента президента Сантьяго Пеньи, несмотря на объявленную им отставку во время парламентского заседания. 78 голосов поступили за импичмент.