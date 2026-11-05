Палата депутатов Парагвая единогласно проголосовала за начало процедуры импичмента президента Сантьяго Пеньи, несмотря на его отставку во время парламентского заседания. Поводом стал финансовый скандал вокруг Ueno Bank, после вмешательства Центробанка в работу которого около трёх миллионов клиентов лишились доступа к своим счетам.

«78 голосов за, ни одного голоса против. Таким образом, выдвижение обвинения против президента республики Сантьяго Пеньи Паласиоса перед достопочтенной Палатой сенаторов утверждено», — объявил председатель нижней палаты парламента Рауль Латорре.

Теперь дело поступит на рассмотрение Сената Парагвая. Верхней палате парламента предстоит провести публичные слушания и принять решение по предъявленным обвинениям.

Оппозиция обвиняет Пенью в конфликте интересов из-за его предполагаемых связей с Ueno Bank. Ранее политик владел долей в группе компаний, контролировавшей финансовое учреждение, однако, по опубликованным данным, продал её в 2025 году.