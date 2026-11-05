Парламент Парагвая одобрил импичмент президента после его отставки
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Палата депутатов Парагвая единогласно проголосовала за начало процедуры импичмента президента Сантьяго Пеньи, несмотря на его отставку во время парламентского заседания. Поводом стал финансовый скандал вокруг Ueno Bank, после вмешательства Центробанка в работу которого около трёх миллионов клиентов лишились доступа к своим счетам.
«78 голосов за, ни одного голоса против. Таким образом, выдвижение обвинения против президента республики Сантьяго Пеньи Паласиоса перед достопочтенной Палатой сенаторов утверждено», — объявил председатель нижней палаты парламента Рауль Латорре.
Теперь дело поступит на рассмотрение Сената Парагвая. Верхней палате парламента предстоит провести публичные слушания и принять решение по предъявленным обвинениям.
Оппозиция обвиняет Пенью в конфликте интересов из-за его предполагаемых связей с Ueno Bank. Ранее политик владел долей в группе компаний, контролировавшей финансовое учреждение, однако, по опубликованным данным, продал её в 2025 году.
Ранее Life.ru сообщал о возможном импичменте президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что не опасается попыток демократов отстранить его от власти, поскольку подобная инициатива, по его мнению, может привести к краху самой Демократической партии. Ранее Палата представителей уже отклоняла резолюцию об импичменте Трампа. При этом во время первого президентского срока он дважды проходил через эту процедуру, однако оба раза Сенат оправдывал политика.