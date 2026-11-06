Конгресс Парагвая не смог принять отставку президента Сантьяго Пеньи на фоне масштабного банковского кризиса. Во время голосования депутаты правящей партии «Колорадо» покинули зал, лишив заседание кворума, сообщает местное издание ABC Color.

Экстренное совместное заседание обеих палат парламента состоялось 5 ноября. После продолжительных дебатов законодатели приступили к голосованию, однако представители правящей партии, предположительно осознав, что им не хватает голосов для одобрения отставки, вышли из зала. В результате принять решение не удалось.

Оппозиция выступила против добровольного ухода Пеньи. По мнению её представителей, принятие отставки позволило бы политику получить пожизненное место в Сенате и парламентскую неприкосновенность, осложнив возможное уголовное преследование. Вместо этого они потребовали довести до конца процедуру импичмента, ранее одобренную Палатой депутатов.

Правящая партия, напротив, настаивала на скорейшем принятии отставки. Её представители утверждали, что такой шаг позволит быстрее передать власть вице-президенту Педро Аллиане и снизить напряжённость в обществе.

Политический кризис в Парагвае разгорелся после решения ЦБ о ликвидации цифрового банка Ueno Bank. В результате доступа к своим средствам лишились почти три миллиона клиентов, что составляет около 60% населения страны.

Вслед за этим в Парагвае начались массовые протесты. На фоне общественного недовольства Пенья 5 ноября подал заявление об отставке, объяснив решение необходимостью сохранить стабильность в стране. Сам политик отрицает обвинения в неправомерных действиях.

Ранее Life.ru сообщал, что Палата депутатов Парагвая единогласно одобрила начало процедуры импичмента президента Сантьяго Пеньи на фоне скандала вокруг Ueno Bank. За выдвижение обвинений проголосовали 78 из 80 депутатов, против не выступил никто. Оппозиция обвиняет главу государства в конфликте интересов из-за его прежних связей с финансовой организацией.