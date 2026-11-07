Прокуратура Парагвая распорядилась поместить бывшего президента страны Сантьяго Пенью под домашний арест после его отстранения от должности. Ордер на задержание был выдан в рамках расследования обстоятельств краха Ueno Bank, сообщает Reuters.

Полицейские прибыли к дому Пеньи в Асунсьоне вечером 6 ноября. Бывшему главе государства вручили постановление о задержании и сообщили, что он должен оставаться в резиденции под охраной сотрудников правоохранительных органов. Эта мера будет действовать до его передачи в распоряжение подразделения прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией. На 7 ноября экс-президента вызвали на допрос.

В рамках предварительного расследования изучаются возможные злоупотребления доверием, торговля влиянием и распоряжение средствами в личных интересах. Эти квалификации пока не являются окончательным перечнем обвинений. Сам Пенья ранее отрицал нарушения.

Тем временем возле резиденции Пеньи в Асунсьоне собрались десятки протестующих. Полиция выставила оцепление вокруг дома бывшего президента. Демонстранты требовали отправить его в тюрьму, а не оставлять под домашним арестом. Постановление о задержании также затронуло бывшего главу Центрального банка Парагвая Карлоса Карвальо Спалдинга, покинувшего должность.

Напомним, Генпрокуратура Парагвая распорядилась задержать бывшего президента страны Сантьяго Пенью, отстранённого от власти после громкого банковского скандала. Политика подозревают в злоупотреблении доверием и других возможных преступлениях, связанных с деятельностью Ueno Bank. Решение приняли прокуроры подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в рамках уголовного дела № 92/2026. Полиция задержала Пенью после отстранения политика от власти в результате импичмента.