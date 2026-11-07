Адвокаты бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова добиваются исключения эпизодов о незаконном хранении и переделке оружия из его второго уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Разбирательство по обвинению во взятках на 1,415 миллиарда рублей проходит в Москве.

«В столичном суде по просьбе представителей защиты Тимура Иванова был допрошен специалист по металлам и сплавам, который рассказал об анализе оружия, изъятого в ходе обыска у фигуранта дела по местам его проживания. По словам специалиста, большие сомнения вызывает сама заводская конструкция оружия, а вот признаков его намеренной переделки он не усматривает», — говорится в сообщении.

Помимо коррупционных преступлений, следствие вменяет Иванову незаконные операции с огнестрельным оружием. Основанием стали результаты обысков в доме бывшего чиновника. Правоохранители обнаружили там коллекцию, в которой находились в том числе переделанные карабины, револьвер и пистолеты.

По версии следствия, Иванов самостоятельно изменял конструкцию отдельных образцов оружия. Соответствующие выводы, как ранее сообщали СМИ, следователи сделали после проведения экспертизы. Теперь адвокаты настаивают на исключении этих эпизодов из обвинения.

Второе уголовное дело также включает обвинения в получении взяток и легализации преступных доходов. Симоновский районный суд Москвы рассматривает материалы в закрытом режиме. Сам Иванов ранее отверг предъявленные ему обвинения.

Ранее сообщалось, что московский суд наложил арест на 40 миллионов рублей, которые находились на банковском счёте компании «Проопт». Организация фигурирует во втором уголовном деле Иванова и предпринимателя Александра Фомина. По сведениям правоохранителей, деньги перечислила фирма «Русское село» в счёт процентов и частичного погашения ранее полученных займов. Суд применил обеспечительные меры, чтобы сохранить средства на период разбирательства. Адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Ранее Симоновский суд также продлил содержание Иванова и Фомина под стражей до 8 января.

Напомним, 1 июля 2025 года Московский городской суд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Его признали виновным в растрате 216,6 миллиона рублей при закупке паромов для Керченской переправы, а также в хищении и легализации более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, Иванова лишили государственных наград и права занимать руководящие должности на четыре года после освобождения. Свою вину бывший чиновник не признал. В сентябре 2025 года приговор вступил в законную силу, а 3 сентября 2026 года Верховный суд РФ оставил его без изменений.