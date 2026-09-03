Верховный суд России отклонил жалобы на первый приговор Тимуру Иванову
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Верховный суд России отказался менять первый приговор бывшему первому замминистра обороны Тимуру Иванову, осуждённому на 13 лет лишения свободы. Как сообщил ТАСС адвокат Денис Балуев, кассационные жалобы защиты были отклонены. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов уголовного дела.
«Верховный суд отклонил наши жалобы на первый приговор Тимура Вадимовича», — сказал представитель защиты.
Иванов и второй осуждённый по делу Антон Филатов лично участвовали в рассмотрении жалоб. Филатова для этого этапировали из колонии в Москву. Защита просила отменить значительную часть судебных решений и направить материалы дела на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, курировавший строительные проекты и имущественные вопросы ведомства, был арестован в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей по первому уголовному делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и хищении средств банка «Интеркоммерц». Позднее в отношении него было возбуждено второе дело по факту получения взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей, легализации средств и незаконного оборота оружия; этот процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием государственной тайны в материалах дела. При этом Иванов, не признающий вину, заявлял о желании заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО, однако суды отклонили его соответствующие иски.
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