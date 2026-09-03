Верховный суд России отклонил жалобы на первый приговор Тимуру Иванову

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, курировавший строительные проекты и имущественные вопросы ведомства, был арестован в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей по первому уголовному делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и хищении средств банка «Интеркоммерц». Позднее в отношении него было возбуждено второе дело по факту получения взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей, легализации средств и незаконного оборота оружия; этот процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием государственной тайны в материалах дела. При этом Иванов, не признающий вину, заявлял о желании заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО, однако суды отклонили его соответствующие иски.